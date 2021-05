La definizione e la soluzione di: 19 .Prova psicotecnica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: 19 .Prova psicotecnica

Lucio Dalla stilista che non sapeva mettere un bottone, mi portò in un istituto psicotecnico di Bologna per un test sulle mie attitudini: risultò che ero un mezzo 170 ' (17 561 parole) - 22:14, 28 mag 2021