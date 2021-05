La definizione e la soluzione di: Si percorre in pista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Giro

Curiosità/Significato su: Si percorre in pista Ciclismo su pista questa si sposta e i corridori si affrontano in volata. Velocità a squadre: ogni squadra, composta da tre corridori, percorre tre giri di pista nel minor 10 ' (1 230 parole) - 21:35, 30 ott 2020

Altre definizioni con percorre; pista; Li percorre... il geco; La percorre la sposina; Arduo da percorrere; Percorrere un luogo; La famiglia di piante a cui appartengono il pistacchio e il lentisco; Il tracciato d'una pista; Disegnare il percorso di una pista o di un campo da golf; Pari in pista; Ultime Definizioni