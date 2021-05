La definizione e la soluzione di: Fa per professione la guida dei turisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Cicerone

Curiosità/Significato su: Fa per professione la guida dei turisti Francia (sezione Basso medioevo (XI secolo - XV secolo): il Regno di Francia sotto i Capetingi e la Guerra dei cent'anni) milioni di arrivi. La bilancia turistica francese è in positivo: nel 2000 si sono generate entrate per 32,78 miliardi di euro, mentre i turisti francesi nei 158 ' (17 439 parole) - 11:00, 31 mag 2021

Altre definizioni con professione; guida; turisti; Opuscolo guida; Vengono guidati dalla torre di controllo; Piccole auto che si possono guidare a partire dai 14 anni; Si deprezza quella dell'automobilista... colto a guidare ubriaco; Consociazione Turistica Italiana; Quella di Siusi, nelle Dolomiti, è una nota mèta turistica; Centro turistico del Pistoiese; Località turistica delle Marche; Ultime Definizioni