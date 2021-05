La definizione e la soluzione di: Passa in un lampo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Attimo

Curiosità/Significato su: Passa in un lampo Temporale (Pascoli) (categoria Opere letterarie in italiano) è divisa in due parti: la descrizione del lampo e quella del tuono. La poesia si riflette su campi di sensi, la vista (nella parte del lampo) e l'udito 4 ' (478 parole) - 13:32, 3 mar 2021

