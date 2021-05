La definizione e la soluzione di: Manca alla parola data. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Manca alla parola data

Libro di Geremia se non prima che si sia compiuta la giusta punizione. Jhwh non Manca alla parola data ad Abramo, quindi le sventure minacciate da Geremia non sono mai 15 ' (2 184 parole) - 09:48, 24 mar 2021