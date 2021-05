La definizione e la soluzione di: Consonanti in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PD

Curiosità/Significato su: Consonanti in piedi Lingua piedi neri tabelle presentano i fonemi della lingua piedi neri, le vocali e le Consonanti. L'inventario delle Consonanti del piedi neri è assai ridotto, tuttavia esistono 4 ' (245 parole) - 23:04, 9 lug 2020

Altre definizioni con consonanti; piedi; Consonanti in alto; Le consonanti del vizio; Le consonanti nella cena; Frase senza consonanti; Se è vuoto non sta in piedi; Posto in piedi; Vivono ai piedi dell'Acropoli; Il recipiente che vuoto non sta in piedi; Ultime Definizioni