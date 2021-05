La definizione e la soluzione di: Cè quello part time. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Ce quello part time

Orario di lavoro (sezione Le novità delle Direttive n. 93/104/CE, 2000/34/CE e 2003/88/CE) Nei paesi sviluppati come il Regno Unito, alcuni lavoratori scelgono il part-time perché non sono in grado di trovare un lavoro a tempo pieno, ma molti 28 ' (3 731 parole) - 13:17, 15 mar 2021