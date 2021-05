La definizione e la soluzione di: Chi è in crisi ne sta passando uno brutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Periodo

Curiosità/Significato su: Chi e in crisi ne sta passando uno brutto John Q della crisi economica, sta passando un brutto periodo; nonostante le difficoltà, tuttavia, la famiglia continua ad essere serena e felice. Durante una partita 4 ' (341 parole) - 00:23, 23 mag 2021

