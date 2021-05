La definizione e la soluzione di: Torvo come certi sguardi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Bieco

Curiosità/Significato su: Torvo come certi sguardi John Coltrane (sezione Registrazioni come leader) John Tchicai, al sax alto, è freddo, tenue e pigolante; quello di Shepp Torvo e minaccioso, costruito con uno studiato crescendo da attore; quello di 83 ' (8 705 parole) - 23:54, 2 mag 2021

