Soluzione 4 lettere : Onda

Curiosità/Significato su: Si solleva per poco Leonardo da Vinci stanno vicini a' liti del mare, doveano stare sopra tali montagne, e non sì poco sopra la radice de' monti». È convinto che con il tempo la terra finirà 221 ' (27 985 parole) - 12:48, 26 mag 2021

