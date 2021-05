La definizione e la soluzione di: Piglia più pesci per volta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Rete

Curiosità/Significato su: Piglia piu pesci per volta Acqua (elemento) Leonardo da Vinci, al contrario, afferma nel Manoscritto C. f. 26v che «Piglia ogni odore, colore e sapore e da sé non ha niente». L'immagine dell'acqua 17 ' (1 920 parole) - 04:22, 7 feb 2021

Fitta come una capigliatura; Non sanno che pesci pigliare; Spigliatezza di spirito; Quella dei pesci è detta novellame; Pesci di mare ottimi al cartoccio; I pesci come gli squali; Pesci voracissimi; Una volta si difendeva con il duello; Ale... sconvolta; La volta che non è questa; Si paga una volta al mese;