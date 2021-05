La definizione e la soluzione di: Mutano il genio in gennaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NA

Curiosità/Significato su: Mutano il genio in gennaio Cartesio (categoria Scrittori in lingua latina) intende il particolare corpo fisico che, unito all'anima, forma l'essere umano. Soggetto a cambiamenti, è un insieme di accidenti che Mutano i loro rapporti 93 ' (11 502 parole) - 07:01, 26 mag 2021

Altre definizioni con mutano; genio; gennaio; Mutano trote in orate; Mutano con il tempo; Mutano tane in stanze; Mutano Lea... in Lehár; Un soldato del Genio; Un genio del barocco italiano; Il Leonardo genio; Il genio di Salisburgo; Ultime Definizioni