La definizione e la soluzione di: In alcuni orologi è di pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Cinturino

Curiosità/Significato su: In alcuni orologi e di pelle Storia della misurazione del tempo (sezione orologi con ingranaggi e flussi di liquidi) parte di questa categoria e rappresentano una delle prime forme di orologi del genere. Gli orologi egizi dividevano il giorno in 12 parti, ciascuna di esse 83 ' (9 786 parole) - 18:56, 10 mag 2021

Altre definizioni con alcuni; orologi; pelle; Il ritmo di alcuni brani musicali; Alcuni lo usano prima della rasatura; Alcuni sono incompresi; L'hanno alcuni orologi; I fori in certi orologi; Tag __, orologi; Orologio da cucina; Sono orologi di precisione; Iniziali della Pellegrini; Un ruminante nordico dalla pregiata pelle; Fabbricano articoli di pelle; Si applicano sotto la pelle dei cani; Ultime Definizioni