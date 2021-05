La definizione e la soluzione di: Un'impresa che si conclude in cima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Scalata

Curiosità/Significato su: Un impresa che si conclude in cima Egan Bernal Giocattoli-Sidermec nella stagione 2016. Si fa notare subito alla Settimana Internazionale di Coppi e Bartali, breve corsa a tappe che conclude al diciassettesimo posto 30 ' (2 895 parole) - 18:42, 26 mag 2021

La fine dell'impresa; Famoso impresario statunitense di circhi equestri; Si investe nell'impresa; Impresa da rapinatori; La congiunzione che serve a concludere un discorso; Lo conclude l'anrivo; Conclude la favola; E, per concludere..; In... cima all' edificio; Non ha decimali; Finisce in cima; Anacoreti che vivevano in cima a una colonna;