La definizione e la soluzione di: Supporti per musica.



Soluzione 2 lettere : CD

Curiosità/Significato su: Supporti per musica Rapporto tra musica e informatica rapporto tra musica e informatica è relativamente recente. Fino agli anni ottanta del XX secolo la musica veniva registrata su Supporti per macchine analogiche 6 ' (754 parole) - 13:36, 7 mar 2021

