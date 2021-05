La definizione e la soluzione di: E' spinoso con le more. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 4 lettere : Rovo

Curiosità/Significato su: E spinoso con le more Rubus ulmifolius (categoria Piante medicinali e officinali) ulmifolius Schott, 1818) è una pianta spinosa appartenente alla famiglia delle Rosaceae. Si presenta come arbusto perenne, sarmentosa con fusti aerei a sezione 9 ' (859 parole) - 05:50, 12 apr 2021

