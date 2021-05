La definizione e la soluzione di: Un programma per tablet e smartphone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : App

Curiosità/Significato su: Un programma per tablet e smartphone tablet computer Un tablet computer (comunemente abbreviato in tablet) è un dispositivo portatile con batteria ricaricabile, che utilizza come input principale uno schermo 13 ' (1 507 parole) - 22:52, 24 mag 2021

Altre definizioni con programma; tablet; smartphone; Un programma della De Filippi; Tasto del computer per uscire da un programma; Avvio il Programma Apollo; Programma televisivo che ha lanciato molti comici; Si scaricano sugli smartphone e sui tablet; Un programma per tablet; Programmi da smartphone; Una card degli smartphone; Si scaricano sugli smartphone e sui tablet; Le faccine degli smartphone;