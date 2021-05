La definizione e la soluzione di: La prende brutta ciò che non va per il verso giusto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Piega

Curiosità/Significato su: La prende brutta cio che non va per il verso giusto Quelli che il calcio decisione dello stesso conduttore che non ritenne opportuno continuare la puntata, perché non sarebbe stato giusto scherzare in studio mentre all'esterno 68 ' (8 028 parole) - 13:30, 23 mag 2021

Si prende per colpire; Comprende il Gargano; Comprende la Val di Chiana; La web che riprende per il computer; Brutta figura; L'ha brutta l'ammalato; Verso che... non spaventa; 10 Il verso del can che fugge; Il cannone puntato verso il cielo; Dirigersi verso l'alto; Giusto; Giusto impiego; Giusto in questo punto; Coprono giusto i piedi;