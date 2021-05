La definizione e la soluzione di: Non sono altro che buchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Fori

Curiosità/Significato su: Non sono altro che buchi Buco nero ( buchi neri) qualsiasi altro organismo della stessa massa. Esistono anche soluzioni che descrivono i buchi neri più generali. I buchi neri carichi sono descritti dalla 77 ' (9 487 parole) - 12:08, 23 mag 2021

