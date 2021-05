La definizione e la soluzione di: Il metodo di cura applicato in vasche e piscine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : Balneoterapia

Curiosità/Significato su: Il metodo di cura applicato in vasche e piscine Balneoterapia (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) utilizzate vasche apposite o piscine, la durata del trattamento dura tra i 10 e i 15 minuti e la temperatura dell'acqua attorno ai 35 o 37 °C. Subito dopo è necessario 4 ' (494 parole) - 18:24, 26 mar 2020

Altre definizioni con metodo; cura; applicato; vasche; piscine; Il... metodo dello scroccone; Metodo di cottura delle carni; Un metodo di educazione ed esercizio fisico; Un metodo per misurare i tempi di produzione; Trasandati, trascurati; L'esame accurato delle uscite di uno Stato; Oscurano le finestre; Cura certe strade; Vasche delle cartiere; Ai lati delle vasche; Fanno il bucato sulle assi di legno (ma non sono le lavandaie che si sbracciano sulle vasche di una volta); Salvaschermo del Pc; Disinfettante per piscine; Il lungo scivolo delle piscine - Cruciverba; Ultime Definizioni