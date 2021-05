La definizione e la soluzione di: L'opposto di Over. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Under

Curiosità/Significato su: L opposto di Over Meiosi (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) combinazione di cromosomi di provenienza materna e paterna. Ulteriore meccanismo di ricombinazione genetica è il cosiddetto crossing-Over (incrocio esterno) 10 ' (1 343 parole) - 11:30, 24 mag 2021

Altre definizioni con opposto; over; L'opposto di trans; E’ l’opposto del 25 orizzontale; Qui è Suo opposto; Opposto o sfavorevole; Muoversi agli ordini di un regista; Il proverbiale compagno di Tizio e Caio; Estremamente povero; Secondo un noto proverbio tutto il mondo... lo è; Ultime Definizioni