La definizione e la soluzione di: Disgrazie sul lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Disgrazie sul lavoro

Il naufragio del Titan Marina degli Stati Uniti d'America, alcolizzato e caduto in disgrazia, che lavora come marinaio sul Titan. In una notte di aprile la nave colpisce un iceberg 5 ' (505 parole) - 12:08, 29 mar 2020