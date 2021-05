La definizione e la soluzione di: Ha la cucina in soggiorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Monolocale

Curiosità/Significato su: Ha la cucina in soggiorno Dépendance Generalmente l'interno dell'abitazione è sorta come una specie di monolocale, con una cucina, un soggiorno, una stanza da bagno e piccole stanze da letto. 812 byte (52 parole) - 19:03, 25 nov 2020

Altre definizioni con cucina; soggiorno; Le tagliatelle in brodo della Cucina giapponese; Un'apertura nel muro tra cucina e sala da pranzo; Tipico dolce della la cucina sarda; Orologio da cucina; Soggiorno, residenza; Ultime Definizioni