La definizione e la soluzione di: Si acquista per scriverci sopra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Quaderno

Curiosità/Significato su: Si acquista per scriverci sopra riproduzione di un floppy disk 5¼". Peculiare fu inoltre la scelta di non scriverci né il nome del gruppo né il titolo del singolo in maniera esplicita (Saville

