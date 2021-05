La definizione e la soluzione di: Ha un sinonimo in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Capo

Curiosità/Significato su: Ha un sinonimo in testa Capo Capo – in anatomia, sinonimo di testa Capo – in entomologia, regione morfologica del corpo degli insetti Capo – in geografia, sporgenza della costa Il 2 ' (175 parole) - 13:19, 21 mag 2021

Altre definizioni con sinonimo; testa; Sinonimo di infernale; Sinonimo di condannare; Turchino, con un sinonimo; Antro con un sinonimo; Nella testa e nella spalla; Tali sono i libri del Vecchio e Nuovo Testamento; In testa... all'olimpionico; Attestava il reddito dei lavoratori dipendenti; Ultime Definizioni