La definizione e la soluzione di: Secondo un noto proverbio tutto il mondo... lo è. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Secondo un noto proverbio tutto il mondo... lo e

Sofia (sapienza) (sezione Caduta e redenzione di Sophia) mediatrice tra il mondo terreno ed il Padre celeste. Sophia come «Sapienza di Dio» (Chokmah in ebraico) appare nella Bibbia nel libro dei Proverbi (in particolare 18 ' (2 144 parole) - 22:08, 15 mag 2021