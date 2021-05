La definizione e la soluzione di: Le prime due in opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OP

Curiosità/Significato su: Le prime due in opera opera denominazione "opera" è la forma abbreviata di opera lirica o anche della locuzione sostantivale opera in musica. Non è un caso che la parola "opera" sia usata 25 ' (3 078 parole) - 10:04, 6 apr 2021

Altre definizioni con prime; opera; Opprimenti, soffocanti; Esprime incertezza; Le prime due di cento; Esprime il non voto di chi si reca alle urne; I disegnatori le adoperano per fissare; Un'operazione commerciale; Il sistema operativo dell'iPhone; Retti nell'operare;