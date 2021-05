La definizione e la soluzione di: Parte di superficie delimitata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Parte di superficie delimitata

Stati per superficie Qui di seguito una lista di stati del mondo in ordine decrescente di superficie. I valori sono espressi in km². Le dipendenze sono mostrate con lo stato 133 ' (8 000 parole) - 15:36, 22 mag 2021