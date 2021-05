La definizione e la soluzione di: In genere, più è vecchio più è forte!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Vino

Curiosità/Significato su: In genere, piu e vecchio piu e forte! Pittura di genere La pittura di genere, che si traduce nella pratica delle scene di genere, è una rappresentazione pittorica che ha per soggetto scene ed eventi tratti 6 ' (810 parole) - 17:28, 29 nov 2020

