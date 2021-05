La definizione e la soluzione di: Dànno un legno bianco per la costruzione di mobili pregiati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Aceri

Curiosità/Significato su: Danno un legno bianco per la costruzione di mobili pregiati Materiale da costruzione scopi per i quali deve essere utilizzato. Storicamente, i primi materiali utilizzati per la costruzione sono stati pelli animali (nella costruzione di tende) 44 ' (4 754 parole) - 11:21, 16 mag 2021

