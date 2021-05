La definizione e la soluzione di: In ceco e in sloveno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : EO

Curiosità/Significato su: In ceco e in sloveno Differenze tra ceco e slovacco entrambi i paesi con il polacco. Il ceco esiste in due versioni principali: il ceco letterario (spisovná ceština) e il ceco colloquiale (obecná ceština) ma 5 ' (586 parole) - 23:24, 14 dic 2019

