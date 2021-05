La definizione e la soluzione di: Luminosi, splendenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Luminosi, splendenti

Rossana (nome) bactriano ????? (Roshanak o Roušanak); viene interpretato come "luminosa", "splendente", "rilucente", o come "alba" La radice più arcaica, come anche del 9 ' (800 parole) - 11:16, 12 mag 2021