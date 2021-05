La definizione e la soluzione di: In italiano, si segna sulle parole tronche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : Accento Tonico

Curiosità/Significato su: In italiano, si segna sulle parole tronche Ortografia della lingua portoghese (sezione L'accentazione delle parole) ("vogais nasais") â, ã, an, am, en, em, in, im, õ, on, om, un, um. In portoghese si accentano 1) le parole tronche ("palavras agudas") quando: terminano 4 ' (533 parole) - 00:02, 11 nov 2020

