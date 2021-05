La definizione e la soluzione di: Cambiano palo in pila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IA

Curiosità/Significato su: Cambiano palo in pila Armoriale delle famiglie italiane (Bor-Bra) Scipione DOLFI, Bologna, 1670 versione su web (12) - Storia della nobiltà in Sardegna di Francesco Floris e Sergio Serra, Edizioni della torre, 2007 (15) 172 ' (417 parole) - 23:49, 22 mar 2021

Altre definizioni con cambiano; palo; pila; Cambiano la sosta in lotta; Cambiano la paga in paglia; Cambiano l’atomo in azoto; Cambiano i legumi nei tegami; Palo... Senza pari; Cambiano il palo in pila; Ha tra i suoi esponenti Sapegno e Pampaloni; C'è chi vi salta dal palo; Si compilano a fine torneo; L'elettrodo negativo della pila; Roccia per pilastri; Perfezionò la pila; Ultime Definizioni