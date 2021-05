La definizione e la soluzione di: Ha una cella in convento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : frate

Curiosità/Significato su: Ha una cella in convento cella nel convento; per estensione luogo angusto cella – moneta medievale italiana d'argento coniata all'Aquila, del valore di un quarto di carlino. cella – stanza 2 ' (240 parole) - 15:08, 25 apr 2021

