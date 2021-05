La definizione e la soluzione di: Prefisso usato in ambito scientifico per indicare una colorazione bianca o chiara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Leuco

Curiosità/Significato su: Prefisso usato in ambito scientifico per indicare una colorazione bianca o chiara Alieni dell'Omnitrix (sezione In Ben 10: Ultimate Alien (Ultimatrix del futuro)) Ultimate Alien con una colorazione verde chiara. Appare in Ben 10: Omniverse dove è simile alla serie originale ma indossa una cintura bianca e verde e possiede 182 ' (27 099 parole) - 19:13, 17 mag 2021

