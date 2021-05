La definizione e la soluzione di: Permette a un giovane di fare esperienza in azienda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Stage

Curiosità/Significato su: Permette a un giovane di fare esperienza in azienda WWOOF (categoria Aziende agricole) in contatto le fattorie biologiche con chi voglia, viaggiando, fare esperienza di vita rurale. Lo scambio è orizzontale: fanno parte dell'esperienza i 6 ' (708 parole) - 17:12, 22 apr 2019

Altre definizioni con permette; giovane; fare; esperienza; azienda; Permette di diagnosticare disturbi al cuore; Non permette il parcheggio; Lo sportello per permettere al micio di entrare in casa; Permette di accertarsi; Giovane moglie; Non più giovane; La Thunberg giovane attivista; Un giovane ufficiale; Fare conversazione; Si pianta senza fare prima il buco; La sua mèta è fare canestro; Volontà di fare; Breve esperienza formativa; Un... po' d'esperienza; Che richiama un'esperienza; L'azienda dei Frecciarossa; Condurre... I'azienda; Azienda italiana che ricerca petrolio; Nota azienda di di intimo per uomo e donna;