La definizione e la soluzione di: In mezzo alla palestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ES

Curiosità/Significato su: In mezzo alla palestra Battaglia di Palestro si batterono strenuamente. Inizialmente infatti difendeva Palestro un solo battaglione e mezzo del 53º Reggimento “Arciduca Leopoldo” della Brigata del 28 ' (3 352 parole) - 08:59, 12 set 2020

