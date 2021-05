La definizione e la soluzione di: Maria, ex tennista russa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Sharapova

Curiosità/Significato su: Maria, ex tennista russa Marija Šarapova ( Maria Sharapova) anglicizzato Maria Sharapova (in russo: ????´? ?´?????? ????´????? ascolta[?·info]; Njagan', 19 aprile 1987), è un'imprenditrice ed ex tennista russa. Soprannominata 204 ' (22 544 parole) - 11:27, 14 mag 2021

