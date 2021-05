La definizione e la soluzione di: Se è infondata, non è attendibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Notizia

Curiosità/Significato su: Se e infondata, non e attendibile Fake news (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) confronti della corretta informazione che può risultare falsa o non attendibile, è per questo che è consigliato seguire dei semplici passaggi per verificarne 38 ' (4 368 parole) - 11:41, 15 mag 2021

