La definizione e la soluzione di: Vi si gioca stando in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Bilardo

Curiosità/Significato su: Vi si gioca stando in piedi Sepak takraw asiatico. È un gioco simile alla pallavolo, ma si gioca senza l'ausilio delle braccia e principalmente con i piedi; la palla è composta da intrecci di rattan 4 ' (429 parole) - 17:23, 22 mar 2021

Altre definizioni con gioca; stando; piedi; Squadra di giocatori; Lo è il giocatore che commette molte infrazioni; Blocca chi gioca al flipper; Giocano il derby con i nerazzurri; Il disbrigo delle proprie mansioni restando a casa; Stando così le cose..; La si fa stando al sole; Studia di notte standosene con il naso per aria (ma non è lo studente svogliato); Passaggio a piedi del fiume; Si suona con le mani e con i piedi; Non si occupa in piedi; Spiedino di carne arabo;