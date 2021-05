La definizione e la soluzione di: Cosi taglia chi non ha tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Corto

Curiosità/Significato su: Cosi taglia chi non ha tempo Taglio cesareo a raggiungere la fascia muscolare. Con una forbice retta semiaperta si taglia la fascia a destra e sinistra sotto il piano adiposo sottocutaneo. Si allarga 26 ' (3 297 parole) - 18:49, 21 dic 2020

Altre definizioni con cosi; taglia; tempo; Con ci fanno cosi!; Cosi iniziano i sogni; Cosi... tra parentesi; Cosi finisce dentro; L'infausta battaglia navale del 1866; La taglia degli Inglesi; Tagliano tutti i paralleli; E lo scopo della taglia; Si pratica nel tempo libero; Senza ... Tempo in mezzo; In un secondo tempo; La fine del temporale; Ultime Definizioni