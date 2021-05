La definizione e la soluzione di: Corre per più di 42 km. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Maratoneta

Curiosità/Significato su: Corre per piu di 42 km Andorra ( Lingue di Andorra) (disambigua). Coordinate: 42°33'30?N 1°33'19?E? / ?42.558333°N 1.555278°E42.558333; 1.555278 Andorra, ufficialmente Principato di Andorra (in catalano Principat 29 ' (2 970 parole) - 14:38, 21 apr 2021

Altre definizioni con corre; La percorre la sposina; Si può correrlo senza saperlo; Corredarsi, fornirsi; Un'imbarcazione da regata con il sedile scorrevole; Ultime Definizioni