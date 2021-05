La definizione e la soluzione di: Zoppicante.. come l'italiano degli stranieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Stentato

Curiosità/Significato su: Zoppicante.. come l italiano degli stranieri The Lobster fa conoscenza con un uomo che parla con la zeppola e un giovane uomo zoppicante, il quale spiega di essere stato ferito mentre cercava di abbracciare 17 ' (1 717 parole) - 19:12, 17 gen 2021

Altre definizioni con zoppicante; come; italiano; degli; stranieri; Un vino come il lugana; Come dire dentro; Una poesia come Marzo 1821 del Manzoni; Un animale come la lucertola; Un compito d'italiano; Il nome italiano della capitale della Lituania; Nato a Milano il 22 settembre 1978, il personaggio raffigurato nella foto è un cuoco salutista e scrittore italiano; Francesco del cinema italiano; Le vocali degli altri; Libretto degli assegni; Le doppie degli estensi; Gli incavi degli anelli; Ultime Definizioni