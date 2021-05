La definizione e la soluzione di: Le trombe in orchestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Ottoni

Curiosità/Significato su: Le trombe in orchestra Tromba terzo pistone. Attualmente esistono tre tipi di tromba: LT (leggere), H (pesanti) e G (di rame). Le trombe LT sono generalmente laccate (dorate), hanno un 18 ' (2 273 parole) - 22:02, 6 mag 2021

Altre definizioni con trombe; orchestra; Fu un grande trombettista jazz statunitense; Il Roy trombettista italiano; Trombe e tromboni - Cruciverba; L'Arturo celebre direttore d'orchestra; Si esegue mentre l'orchestra tace; Fa tacere quasi tutta l'orchestra; Fa parte dell'orchestra ma non suona; Ultime Definizioni