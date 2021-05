La definizione e la soluzione di: Resta visibile per poco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Scia

Curiosità/Significato su: Resta visibile per poco Acquedotto romano di Firenze idraulica che portava l'acqua all'antica Florentia. visibile fino al basso medioevo, oggi ne Resta traccia solo nella toponomastica. L'acquedotto si dipanava 2 ' (250 parole) - 14:30, 6 apr 2019

Il comando che arresta la marcia; Arresta il traffico su una sola carreggiata in prossimità di un passaggio a livello; Il disbrigo delle proprie mansioni restando a casa; Un grido che arresta; La pulsazione visibile del cuore; Lo rende visibile il gelo; Giudicavano se il film era visibile o meno; Indizio visibile di paura; Poco socievole; Brilla per poco; DeSigna un... premio poco ambito; Poco... serio;