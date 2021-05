La definizione e la soluzione di: Si rende per focaccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Pan

Curiosità/Significato su: Si rende per focaccia Crescia (categoria Focacce) salato, vedi Crescia di Pasqua. Il nome di crescia indica alcuni tipi di focaccia diffusi nelle regioni Marche e Umbria. La crescia ha probabilmente un'ascendenza 7 ' (817 parole) - 11:35, 16 apr 2021

