La definizione e la soluzione di: La piazza per le adunanze nell'antica Atene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Agorà

Curiosità/Significato su: La piazza per le adunanze nell antica Atene Democrazia diretta ( Democrazia diretta nell'antica Atene) Successivamente, con le riforme di Efialte e Pericle, raggiunge il massimo grado di maturazione. Archè era la parola usata ad Atene per indicare le cariche pubbliche 56 ' (7 235 parole) - 19:09, 28 apr 2021

