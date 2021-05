La definizione e la soluzione di: Un mobile usato per riporre vestiti e oggetti vari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Cassapanca

Curiosità/Significato su: Un mobile usato per riporre vestiti e oggetti vari Glossario delle frasi fatte ( Glossario delle frasi fatte (E)) Duecento e il Seicento alcuni vestiti erano confezionati con le maniche "mobili" e si potevano sostituire, per abbellire il vestito in modi diversi ogni volta 348 ' (45 861 parole) - 12:18, 14 mag 2021

