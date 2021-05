La definizione e la soluzione di: Ammassati in un ambiente ristretto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Stipati

Curiosità/Significato su: Ammassati in un ambiente ristretto Battaglia di Berlino (sezione Forze in campo nell'area urbana di Berlino) generale Berzarin; l'armata avanzava in un settore molto ristretto e due corpi di fucilieri erano Ammassati in uno spazio di appena 700 metri. A sud-ovest 227 ' (29 986 parole) - 19:10, 2 mag 2021

